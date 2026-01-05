PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: 16-Jähriger geschlagen und getreten - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagabend (02.01., 22.10 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei informiert.

Ersten Angaben nach wurde ein 16-Jähriger am Bosfelder Weg in Gehrichtung Nonenstraße von vermutlich vier Personen angesprochen, geschlagen und getreten.

Alle vier rannten dann in Richtung Bahnhof davon. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen oder Kappen über die Köpfe gezogen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Freitagabend rund um den Tatort verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

