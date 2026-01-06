PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmenbrand am Möllenbrocksweg

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Um 07.25 Uhr rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte am Dienstagmorgen (06.01.) zu einem Firmenbrand am Möllenbrocksweg aus. In einer Ausstellungshalle des Betriebs, in der mehrere hochwertige Fahrzeuge standen, brach ein Feuer aus. Durch die Flammen entstand eine starke Rauchentwicklung. Ein dortiges Fahrzeug stand beim Eintreffen der Kräfte im Vollbrand. Das Feuer zog hierbei ebenfalls das Hallendach stark in Mitleidenschaft. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand zeitnah löschen. Brandexperten der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes aufgenommen. Schätzungen zur Schadenshöhe liegen im siebenstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gütersloh mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Weitere Meldungen: Polizei Gütersloh
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 11:47

    POL-GT: Apothekeneinbruch am Stadtring Kattenstroth

    Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montag (05.01., 06.15 Uhr - 06.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Apotheke am Stadtring Kattenstroth eingebrochen. Über ein aufgebrochenes Fenster gelangten die Täter in die Räume. Aus diesen entwendeten sie eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen und hat ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 23:26

    POL-GT: Polizei sucht vermisste 15-Jährige

    Gütersloh (ots) - Seit dem 05.01.2026 sucht die Polizei Gütersloh nach einer 15-Jährigen Jugendlichen, welche sich von zu Hause entfernt hat. Der Aufenthaltsort der 15-Jährigen ist zur Zeit unbekannt. Wer kann Angaben zur vermissten Person machen. Ein Foto der vermissten, kann unter diesem Link eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/190891 Rückfragen bitte an: Polizei Gütersloh Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 14:40

    POL-GT: 16-Jähriger geschlagen und getreten - Zeugenaufruf

    Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Freitagabend (02.01., 22.10 Uhr) wurde die Polizei über eine Schlägerei informiert. Ersten Angaben nach wurde ein 16-Jähriger am Bosfelder Weg in Gehrichtung Nonenstraße von vermutlich vier Personen angesprochen, geschlagen und getreten. Alle vier rannten dann in Richtung Bahnhof davon. Sie waren dunkel gekleidet und hatten Kapuzen oder Kappen über die Köpfe gezogen. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren