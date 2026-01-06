Polizei Gütersloh

POL-GT: Firmenbrand am Möllenbrocksweg

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (MK) - Um 07.25 Uhr rückten Polizei- und Feuerwehrkräfte am Dienstagmorgen (06.01.) zu einem Firmenbrand am Möllenbrocksweg aus. In einer Ausstellungshalle des Betriebs, in der mehrere hochwertige Fahrzeuge standen, brach ein Feuer aus. Durch die Flammen entstand eine starke Rauchentwicklung. Ein dortiges Fahrzeug stand beim Eintreffen der Kräfte im Vollbrand. Das Feuer zog hierbei ebenfalls das Hallendach stark in Mitleidenschaft. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Brand zeitnah löschen. Brandexperten der Gütersloher Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes aufgenommen. Schätzungen zur Schadenshöhe liegen im siebenstelligen Eurobereich.

