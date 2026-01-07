Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am gestrigen Dienstagmorgen, dem 06.01.2026, kam es in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Kurt-Schumacher-Straße in Neustadt. Die bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Erdgeschosswohnung und entwendete einen viertstelligen Bargeldbetrag.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise zu den Tätern geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter der Telefonnummer 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

