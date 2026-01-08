PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Mittwochabend (07.01.) befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer den Marderweg und kollidierte mit einem an der Einmündung Marderweg/ Wieselweg abgestellten Ford Focus.

Der Unfallverursacher setzte unmittelbar seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

