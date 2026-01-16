PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Erkelenz (ots)

Am 15. Januar (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 7.10 Uhr und 13.30 Uhr Zutritt in ein an der Ostpromenade gelegenes Mehrfamilienhaus und drangen gewaltsam in eine Wohnung ein, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen sie unter anderem Bargeld und Silberschmuck.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

