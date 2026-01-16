POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Am 15. Januar (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 7.10 Uhr und 13.30 Uhr Zutritt in ein an der Ostpromenade gelegenes Mehrfamilienhaus und drangen gewaltsam in eine Wohnung ein, die sie nach Wertgegenständen durchsuchten. Ersten Ermittlungen zufolge stahlen sie unter anderem Bargeld und Silberschmuck.
