Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise
Nordhorn (ots)
In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, gegen 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 07.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es an der Hamburger Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.
Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Opel Astra und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.
