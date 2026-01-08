PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Nordhorn (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, dem 06.01.2026, gegen 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 07.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es an der Hamburger Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen ordnungsgemäß abgestellten weißen Opel Astra und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Rufnummer 05921 / 3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

