Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht vom 18.01.2026

Kreis Heinsberg (ots)

Geilenkirchen, Robert-Koch-Straße - Brand

Am 18.01.2026 gegen 04:45 Uhr wurde die Feuerwehr über einen Brand informiert. Ein Gartenhaus, welches sich auf dem Grundstück einer Wohngruppe befand, fing aus unbekannter Ursache Feuer und brannte vollständig ab. Das Gebäude der Wohnstätte wurde durch die Hitzeeinwirkung ebenfalls beschädigt. Durch die Hitzeeinwirkung zerbrach eine Fensterscheibe, so dass Rauch in das Gebäude eindrang. Die Bewohner wurden zur Sicherheit evakuiert und konnten nach Abschluss der Löscharbeiten zurück ins Gebäude. Es wurde Niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Übach-Palenberg, Scherpenseel, Heerlener Straße - Einbruch in Geschäft

In der Nacht vom 17.01.26 auf den 18.01.26, gegen 02:24 Uhr, gelangten unbekannte Personen in ein Lotto/Tabak-Geschäft. Dort nahmen die unbekannten Personen sämtliche Tabakwaren an sich und verbrachten diese in ein in Tatortnähe abgestelltes Fahrzeug. Durch den ausgelösten akustischen Alarm wurde eine Gruppe von Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Personen fußläufig in Richtung eines nahegelegenen Waldgebietes in Fluchtrichtung der Niederlande. Bei den sofortigen Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter nicht mehr angetroffen werden. Am Tatfahrzeug waren entwendete Kennzeichen angebracht. Auch das Tatfahrzeug wurde zuvor entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

