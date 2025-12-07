Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Feuerwehr Heiligenhaus blickt auf das vergangene Jahr 2025 zurück

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, den 05.12.2025 blickte die Feuerwehr Heiligenhaus mit vielen Gästen aus Verwaltung und Rat, den Hilfsorganisationen und den Angehörigen der Feuerwehr auf das vergangene Jahr 2025 zurück. Traditionell wurden an diesem Abend viele Kameradinnen und Kameraden befördert und geehrt, unter anderem für 60 Jahre Dienst am Bürger.

373 Einsätze für die ehrenamtliche Kräfte

Der Leiter der Feuerwehr Dr. Jan Heinisch und sein Stellvertreter Glenn Klar eröffneten den Abend und begrüßten alle Gäste aus Rat und, Verwaltung, sowie die Angehörigen der Feuerwehr. Der Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus, Björn Kerkmann richtete einige persönliche Worte an die Kameradinnen und Kameraden und bedankte sich für das geleistete Engagement im scheidenden Jahr. Der Pressesprecher der Feuerwehr Dominic Wulf blickte in einem bebilderten Rückblick auf die Einsätze des vergangenen Jahres zurück. Im Zeitraum vom 01.01.2025 bis zum 05.12.2025 wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu insgesamt 373 Einsätzen alarmiert. Von diesen 373 Einsätzen sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte zu 62 Türöffnungen gerufen worden, bei den eine hilfsbedürftig Person hinter einer verschlossener Tür vermutet wurde. 43 Mal wurde der Rettungsdienst unterstützt, um Patienten schonend in den Rettungswagen zu bringen und 32 Mal wurde die Feuerwehr Heiligenhaus zu gemeldeten Kleinfeuern gerufen.

Beförderungen, Ernennungen und Ehrungen

Ein besonderer Augenblick war die Ehrung von Ulrich Berninghaus, der für 60 Jahre Zugehörigkeit der Feuerwehr geehrt wurde. Rolf Dieter Ruhrmann, Friedrich Eisenblätter, Jörg Feldmann und Martin Franke wurden für 50 Jahre Zugehörigkeit der Feuerwehr geehrt. Oliver Fleck und Tanja Dippel wurden für 35 Jahre und Glenn Klar und Michael Scholl für 25 Jahre Dienst am Bürger geehrt. Michael Pallack, Oliver Lehr, Kevin Hohler, Sven Kruger, Marcel Mader, Philipp Barenberg und Jolijn Lehr wurden für 10 Jahre im Dienst der Feuerwehr geehrt. Markus Helmes wurde zum stellvertretenden Löschgruppenführer und Tanja Dippel zur Gruppenführerin der Unterstützungsabteilung bestellt. Insgesamt wurden an diesem Abend 34 Kameradinnen und Kameraden befördert, zu neuen Funktionen ernannt, oder geehrt.

Geschenke durch den Förderverein

Der Förderverein der Feuerwehr übergab der Feuerwehr einen neuen Konvektomaten, der zukünftig die Verpflegung nach dem Übungsdienst, oder bei Veranstaltungen genutzt werden kann. So können die Mitglieder der Unterstützungsabteilung den gestiegenen Mitgliederzahlen der Feuerwehr gerecht werden. Die Mitglieder der Feuerwehr haben persönliche T-Shirts der Feuerwehr bekommen, die im privaten Bereich und im Sport getragen werden können.

Original-Content von: Feuerwehr Heiligenhaus, übermittelt durch news aktuell