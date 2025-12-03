Feuerwehr Heiligenhaus

FW-Heiligenhaus: Gartenlaube in Kleingartenanlage brennt - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf weiteres Gebäude

Heiligenhaus

In einer Kleingartenanlage in Heiligenhaus ist am frühen Mittwochmorgen eine Gartenlaube in Brand geraten. Die Flammen erfassten bereits eine größere Gartenfläche und drohten auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung verhindert und der Brand nach umfangreichen Löschmaßnahmen unter Kontrolle gebracht werden.

Am Mittwoch, den 03.12.2025, wurde die Feuerwehr Heiligenhaus um 05:47 Uhr zu einer Kleingartenanlage "In der Leibeck" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits eine größere Gartenfläche, sowie eine Gartenlaube in Brand. Die ersten Kräfte ließen bereits weitere Kräfte alarmieren. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Gebäude überzugreifen. Durch eine frühzeitig eingeleitete Riegelstellung konnte eine Brandausbreitung erfolgreich verhindert werden.

Aufwändige Löschmaßnahmen und Wasserversorgung

Für die Wasserversorgung mussten die Einsatzkräfte eine rund 300 Meter lange Schlauchleitung zum nächstgelegenen Hydranten verlegen. Im Anschluss folgten umfangreiche Löschmaßnahmen. Die betroffene Gartenlaube wurde im Dachbereich nur leicht beschädigt, ein Übergreifen auf den Dachstuhl konnte verhindert werden. Zur Sicherstellung der Brandbekämpfung wurde der Bereich abschließend großflächig mit Schaum benetzt, um verbliebene Glutnester zuverlässig abzulöschen.

Nachkontrolle und Einsatzdauer

Gemeinsam mit dem Eigentümer wurde die Einsatzstelle nach Abschluss der Löschmaßnahmen begangen. Nach insgesamt rund vier Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Für den Nachmittag ist vorsorglich eine Brandstellennachschau vorgesehen.

Eingesetzte Kräfte

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehr Heiligenhaus, der Rettungsdienst der Städte Ratingen/Heiligenhaus, sowie die Polizei.

