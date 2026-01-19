PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schulrucksack aus Pkw entwendet

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Unbekannte schlugen am Sonntagmorgen (18. Januar) zwischen 2 Uhr und 08.30 Uhr in der Annastraße an einem Pkw zwei Scheiben ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Schulrucksack.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

