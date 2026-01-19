POL-HS: Schulrucksack aus Pkw entwendet
Geilenkirchen-Tripsrath (ots)
Unbekannte schlugen am Sonntagmorgen (18. Januar) zwischen 2 Uhr und 08.30 Uhr in der Annastraße an einem Pkw zwei Scheiben ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Schulrucksack.
