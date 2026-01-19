PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Blitzeinbruch in Geschäft

Übach-Palenberg-Scherpenseel (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (18. Januar) wurden mehrere Zeugen gegen 02.25 Uhr in der Heerlener Straße auf die ausgelöste Alarmanlage eines Lottogeschäfts aufmerksam. Als sie nachschauten, stellten sie drei bislang unbekannte maskierte Männer fest, die zuvor gewaltsam in das Ladenlokal eingedrungen waren und damit beschäftigt waren, Tabakwaren zusammenzuraffen. Einem der Zeugen gelang es, das mit laufendem Motor vor dem Laden stehende Fluchtfahrzeug auszuschalten. Die Täter flüchteten nach einem Gerangel mit den Zeugen zu Fuß über einen Feldweg in Richtung Teverener Heide. Ihre Tatbeute sowie ihren Fluchtwagen ließen sie zurück. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern zurzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

