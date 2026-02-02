Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht am Boeckelter Weg

Unfallverursacherin beschimpft andere Autofahrerin und beschädigt dann ihr Auto

Geldern (ots)

Am Freitag (30. Januar 2026) kam es gegen 16:00 Uhr kam an der Straße Boeckelter Weg in Geldern zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Fahrerin eines Audi A 6 Kombi fuhr, aus Richtung Issumer Tor/Weseler Straße kommend, in nördlicher Richtung. Vor der Einmündung zur Edith-Stein-Straße parkten mehrere Pkw auf ihrer Fahrbahnseite. Ein Fahrzeug vor ihr fuhr in eine Lücke zwischen diesen geparkten Fahrzeugen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. sie hielt mit ihrem Audi dahinter, konnte aber nicht in die Lücke einfahren. Ein silbernes Fahrzeug im Gegenverkehr, ein Kombi, hielt auf ihrer Höhe. Die Fahrerin drehte die Scheibe herunter und beschimpfte die Audi-Fahrerin sinngemäß mit "Die Jugend von heute, wo hast Du denn Deinen Führerschein gemacht? Ich fahr Dir gleich Dein Auto kaputt!". Die Frau fuhr dann vermutlich kurz über den Bordstein an dem Audi vorbei. Als das Heck ihres Fahrzeuges in Höhe des Audi war, kam es zum Kontakt beider Fahrzeuge, bei dem der Audi beschädigt wurde. Anschließend fuhr sie mit ihrem Auto zügig weg.

Die Frau wird wie folgt beschrieben:

- ca. 60 Jahre alt, - kurze gelockte blonde Haare, - stark geschminkt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern hat die Ermittlungen wegen der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall oder zum flüchtigen silbernen Kombi, welcher vermutlich hinten links beschädigt sein müsste, geben können. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell