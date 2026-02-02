PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Diebstahl aus Wohnwagen
Täter flüchten

Goch (ots)

Am Sonntagabend (1. Februar 2026) gegen 23:15 Uhr hörte ein Anwohner auf dem Heribert-Teggers-Weg einen lauten Knall auf seinem Grundstück. Als er nachschaute, sah er, wie zwei männliche Personen in Richtung Thielenstraße davonrannten. Danach musste der Anwohner feststellen, dass ein Fenster seines Wohnwagens, der auf dem Grundstück steht, aufgehebelt worden war. Aus dem Wohnwagen fehlte ein Werkzeugkoffer. Die beiden geflüchteten Täter trugen dunkle Kapuzenpullover.

Die Kripo Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 02823 1080 zu melden. (cs)

