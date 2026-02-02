PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Bäckerei-Filiale an der Motzfeldstraße in Pfalzdorf
Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (29. Januar 2026), 15:00 Uhr und Freitag (30. Januar 2026), 04:30 Uhr, in eine Bäckerei-Filiale an der Motzfeldstraße in Goch-Pfalzdorf ein. Sie öffneten gewaltsam die Eingangstür, gelangten so in das Ladenlokal und brachen dort mit massiver Gewalt einen Tresor auf. Sie entwendeten Bargeld in Höhe eines unteren vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei in Goch hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch oder zu verdächtigen Feststellungen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Bereich rund um die Bäckereifiliale machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02823 1080. (sp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram:
https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle

https://www.instagram.com/polizei.nrw.kle1/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

