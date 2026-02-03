PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Hotline zum Safer Internet Day am 10. Februar 2026/ Präventionsexperte gibt Tipps

Kreis Kleve (ots)

Am Dienstag (10. Februar 2026) findet der jährliche "Safer Internet Day" statt. Der Aktionstag hat das Ziel, die Sicherheit im Internet zu verbessern und vor allem Kinder und Jugendliche im Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen. Wie auch in den vergangenen Jahren wird sich die Kreispolizeibehörde mit einer Telefonhotline für interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Unser Präventionsexperte, Kriminalhauptkommissar Stefan Hellwig, steht an diesem Tag zwischen 12:00 und 18:00 Uhr bei Fragen rund um digitale Medien, sexuelle Gewalt im Internet, verbotene Inhalte wie Missbrauchs- oder Gewaltdarstellungen, Deepfakes, KI sowie bei allgemeinen Fragen zur Internetsicherheit telefonisch zur Verfügung. KHK Stefan Hellwig ist im genannten Zeitraum unter 02821 504 5000 erreichbar. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

