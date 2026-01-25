Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Volmarstein wurde am Freitag, den 23.01.26, um 17:59 Uhr zu einem unklaren Brandgeruch auf der Bachstraße alarmiert.

Eine Autofahrerin hatte im Vorbeifahren Brand- und Rauchgeruch wahrgenommen und den Notruf verständigt.

Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte vollständig kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass in einem Garten ein feuchter Grill entzündet worden war und mehrere Kamine brannten.

Da keine Gefahr bestand, wurde der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Esborn wurde gestern Abend um 21:58 Uhr zu einer Ölspur auf der Schmiedestraße alarmiert.

Dort hatte ein Fahrzeug Öl verloren. Der betroffene Bereich wurde durch die Einsatzkräfte erkundet und mit Warnschildern abgesichert.

Anschließend wurde die Einsatzstelle zur Beseitigung der Verunreinigung an den Stadtbetrieb übergeben.

Der Einsatz konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell