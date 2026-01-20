Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person in Notlage und Tragehilfe

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montag, den 19.01.2026, um 14:02 Uhr zu einer Person in Notlage am Kreisverkehr in der Kaiserstraße alarmiert. Dort war ein 9-jähriges Kind beim Spielen auf einer Mauer abgerutscht und in eine Dornenhecke an den Bahngleisen gestürzt. Der Rettungsdienst konnte das Kind nicht eigenständig wieder nach oben bekommen, sodass die Feuerwehr mit einer tragbaren Leiter unterstützte. Zur Abklärung eventueller Verletzungen wurde das Kind anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 25 Minuten beenden.

Um 14:56 Uhr erfolgte der nächste Alarm für den Tagesdienst. Diesmal benötigte die Besatzung eines Krankentransportwagens aus Hagen Unterstützung beim Rücktransport einer Person in ihre Wohnung in der Breslauer Straße. Die Tragehilfe wurde durch die Einsatzkräfte übernommen, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

