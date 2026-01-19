Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - unklarer Geruch im Haus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Wengern wurde am Sonntag, den 18.01.2026, um 17:09 Uhr zu einem unklaren Benzingeruch in einem Wohnhaus in der Varneystraße alarmiert. Das Gebäude wurde nach Eintreffen der Feuerwehr durch einen Trupp mit Messgerät kontrolliert. Hierbei konnten jedoch keine bedenklichen Werte festgestellt werden. Da auch die weitere Erkundung im Haus nicht zur Ursache führte, wurde der Anrufer angehalten, den Hausflur eine längere Zeit zu lüften. Sollte der Geruch weiterhin nicht nachlassen, wurde er aufgefordert, erneut den Notruf zu wählen. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell