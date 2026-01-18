PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Um 14:50 Uhr wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Lebensmittelgeschäftes an der Osterfeldstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war das Geschäft bereits ordnungsgemäß geräumt, sodass direkt mit der Erkundung begonnen werden konnte. Hierbei wurde ein ausgelöster Melder im Lagerbereich in unmittelbarer Nähe eines Backautomaten festgestellt. Ein Schadenereignis lag jedoch nicht vor. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Geschäfts übergeben. Alle eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Auf dem Rückweg vom vorherigen Einsatz stellte der Einsatzführungsdienst eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Hagener Straße fest. Auch die Straße war in diesem Bereich bereits stark verraucht. Die Ursache wurde daraufhin näher erkundet und konnte auf ein Feuer in einem kleinen Garten zurückgeführt werden. Die Anwohnerin wurde aufgefordert, das Feuer nicht weiter zu betreiben und die Einsatzstelle im Anschluss an das Ordnungsamt übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Um 17:03 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter zu einem Kleinbrand in die Straße Am Wilshause alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Kleinbrand in einer Küchenzeile bereits gelöscht. Die Kräfte kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera und schalteten diesen stromlos. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben und der Einsatz endete für die Kräfte nach 50 Minuten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:01

    FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 13.01.2026, um 14:31 Uhr zu einer gemeldeten Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Obdachlosenunterkunft "Am Brasberg" alarmiert. Der Pflegedienst hatte sich Sorgen gemacht, da die Person nicht erreicht werden konnte. Vor Ort waren jedoch keine Maßnahmen erforderlich, da die Person anderweitig kontaktiert werden ...

    mehr
  • 11.01.2026 – 08:19

    FW-EN: Wetter - Tragehilfe und Fahrzeugbrand

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Grundschöttel war am Wochenende zweimal gefordert. Zunächst wurde sie am Samstag, den 10.01.26, um 14:24 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Vogelsanger Straße alarmiert. Dort sollte der Rettungsdienst beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Nach Rückmeldung des Notarztes konnte der Einsatz nach sechs Minuten abgebrochen werden. ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:01

    FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst am Abend

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, dem 08.01.2026, um 20:57 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Gartenstraße alarmiert. Dort benötigten die Besatzung des Rettungswagens und des Notarztwagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren