FW-EN: 3 Einsätze für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Samstag

Um 14:50 Uhr wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Lebensmittelgeschäftes an der Osterfeldstraße alarmiert. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, war das Geschäft bereits ordnungsgemäß geräumt, sodass direkt mit der Erkundung begonnen werden konnte. Hierbei wurde ein ausgelöster Melder im Lagerbereich in unmittelbarer Nähe eines Backautomaten festgestellt. Ein Schadenereignis lag jedoch nicht vor. Die Anlage wurde daraufhin zurückgestellt und die Einsatzstelle an einen Verantwortlichen des Geschäfts übergeben. Alle eingesetzten Kräfte konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

Auf dem Rückweg vom vorherigen Einsatz stellte der Einsatzführungsdienst eine massive Rauchentwicklung im Bereich der Hagener Straße fest. Auch die Straße war in diesem Bereich bereits stark verraucht. Die Ursache wurde daraufhin näher erkundet und konnte auf ein Feuer in einem kleinen Garten zurückgeführt werden. Die Anwohnerin wurde aufgefordert, das Feuer nicht weiter zu betreiben und die Einsatzstelle im Anschluss an das Ordnungsamt übergeben. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Um 17:03 Uhr wurde die Löscheinheit Alt-Wetter zu einem Kleinbrand in die Straße Am Wilshause alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war der Kleinbrand in einer Küchenzeile bereits gelöscht. Die Kräfte kontrollierten den Bereich mit einer Wärmebildkamera und schalteten diesen stromlos. Abschließend wurde die Einsatzstelle an die Bewohner übergeben und der Einsatz endete für die Kräfte nach 50 Minuten.

