FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 13.01.2026, um 14:31 Uhr zu einer gemeldeten Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Obdachlosenunterkunft "Am Brasberg" alarmiert. Der Pflegedienst hatte sich Sorgen gemacht, da die Person nicht erreicht werden konnte. Vor Ort waren jedoch keine Maßnahmen erforderlich, da die Person anderweitig kontaktiert werden konnte und nicht zu Hause war. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen, und die Kräfte kehrten nach 30 Minuten wieder an ihren Standort zurück.

