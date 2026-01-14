PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Dienstag, den 13.01.2026, um 14:31 Uhr zu einer gemeldeten Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür in der Obdachlosenunterkunft "Am Brasberg" alarmiert. Der Pflegedienst hatte sich Sorgen gemacht, da die Person nicht erreicht werden konnte. Vor Ort waren jedoch keine Maßnahmen erforderlich, da die Person anderweitig kontaktiert werden konnte und nicht zu Hause war. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen, und die Kräfte kehrten nach 30 Minuten wieder an ihren Standort zurück.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 08:19

    FW-EN: Wetter - Tragehilfe und Fahrzeugbrand

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Grundschöttel war am Wochenende zweimal gefordert. Zunächst wurde sie am Samstag, den 10.01.26, um 14:24 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Vogelsanger Straße alarmiert. Dort sollte der Rettungsdienst beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Nach Rückmeldung des Notarztes konnte der Einsatz nach sechs Minuten abgebrochen werden. ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 08:01

    FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst am Abend

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, dem 08.01.2026, um 20:57 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Gartenstraße alarmiert. Dort benötigten die Besatzung des Rettungswagens und des Notarztwagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:13

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Dienstag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 11:00 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Breslauer Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Krankentransportfahrzeugs Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit sechs Einsatzkräften durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden. Gerade am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren