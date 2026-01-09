FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst am Abend
Wetter (Ruhr) (ots)
Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, dem 08.01.2026, um 20:57 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Gartenstraße alarmiert. Dort benötigten die Besatzung des Rettungswagens und des Notarztwagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 Minuten beenden.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de
Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell