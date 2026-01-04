Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze wegen Personen hinter verschlossener Wohnungstür

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Samstag, 03.01.2026, gleich zweimal zu Einsätzen in der Mühlenfeldstraße alarmiert.

Der erste Einsatz erfolgte um 01:05 Uhr. Grund war eine Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür. Die Feuerwehr öffnete die Tür mithilfe von Spezialwerkzeug und verschaffte dem Rettungsdienst Zugang zur Wohnung. Die betroffene Person wurde anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte gegen 02:00 Uhr beendet werden.

Ein weiterer Einsatz in derselben Straße folgte um 07:09 Uhr. Auch hier befand sich eine Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür. Die Feuerwehr konnte die Tür komplikationslos öffnen. Nach der Öffnung wurde die Person ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete um 07:35 Uhr.

