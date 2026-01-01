Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter: Zwei Einsätze der Feuerwehr am Neujahrstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Neujahrstag kam es in Wetter (Ruhr) zu zwei weiteren Einsätzen der Feuerwehr.

Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde um 13:52 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in die Winkelmannstraße alarmiert. Eine Person war in ihrer Wohnung gestürzt und konnte die Tür nicht mehr selbstständig öffnen. Die Einsatzkräfte öffneten die Wohnungstür schadenfrei und übergaben die betroffene Person anschließend an den Rettungsdienst. Der Einsatz war nach rund 20 Minuten beendet.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 14:37 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Amundsenstraße alarmiert. Dort unterstützten die Einsatzkräfte die Besatzung eines Rettungswagens beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Nach Durchführung der Tragehilfe konnte der Einsatz nach etwa 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell