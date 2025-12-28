PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: ERSTMELDUNG: Dachstuhlbrand in Wetter (Ruhr)

FW-EN: ERSTMELDUNG: Dachstuhlbrand in Wetter (Ruhr)
Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Alt-Wetter, Grundschöttel und Volmarstein der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden am heutigen Vormittag um 9:19 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in die Hochstraße im Ortsteil Alt-Wetter alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte kurze Zeit später an der Einsatzstelle eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Vollbrand. Die Bewohner hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits eigenständig aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Umgehend wurde durch die Kräfte ein Löschangriff über zwei Drehleitern, sowie einem Trupp über das Treppenhaus vorgenommen. Die Bewohner werden derzeit durch einen Rettungswagen sowie ein Notarzt-Einsatzfahrzeug betreut, ebenfalls stellen diese den Grundschutz für die Einsatzkräfte vor Ort sicher. Weiterhin befinden sich der ELW2 des EN-Kreis sowie ein Fahrzeug der Kreis-Feuerwehr-Zentrale für die Atemschutzlogistik zur Unterstützung der Wetteraner Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Die Löscheinheiten Wengern und Esborn stellen derzeit den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher.

Wir berichten nach.

Das Bildmaterial darf unter Angabe der Quelle "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gern kostenlos verwendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Pressestelle
André Kalthoff
Mobil: 0176-11632064
E-Mail: andre.kalthoff@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

