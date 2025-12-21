Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr) am Freitag und Samstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Freitag um 10:43 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Löscheinheiten Volmarstein, Grundschöttel und Wengern zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Seniorenwohnheimes in der Hartmannstraße alarmiert. Bereits kurze Zeit später konnte durch die eingesetzten Kräfte festgestellt werden, dass ohne ersichtlichen Grund ein Handfeuermelder eingeschlagen war. Daraufhin wurde der Einsatz nach ca. 30 Minuten beendet und die Einsatzstelle an den Sicherheitsbeauftragten der Einrichtung übergeben.

Nahezu parallel erfolgte um 10:44 Uhr die Alarmierung eines Pressesprechers zur überörtlichen Unterstützung der Feuerwehr Herdecke, dort war ein Brand in einem Gebäude gemeldet. Für weitere Informationen hierzu verweisen wir auf den Pressebericht der Feuerwehr Herdecke. Dieser Einsatz konnte bereits nach 40 Minuten für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) beendet werden.

Um 16:10 Uhr alarmierte die Kreisleitstelle dann die Löscheinheiten Esborn, Wengern und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Wohneinrichtung Am Böllberg. Hier konnten die Einsatzkräfte nach einer direkten Erkundung keinen Auslösegrund feststellen und brachen den Einsatz nach ca. 25 Minuten ab.

Der Löschzug 2 (Volmarstein/Grundschöttel) wurde um 16:31 Uhr durch die Kreisleitstelle zur überörtlichen Hilfe nach Ennepetal zu einem Großbrand einer KFZ-Werkstatt alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützten hier unter Atemschutz im Einsatzabschnitt Brandbekämpfung. Nach ca. 4,5 Stunden waren alle Einsatzkräfte wieder zurück an den Standorten. Für weitere Informationen zu diesem Einsatz verweisen wir auf den Pressebericht der Feuerwehr Ennepetal.

Ein weiteres Mal löste die Brandmeldeanlage der Wohneinrichtung Am Böllberg um 20:10 Uhr Alarm aus. Erneut rückten die Löscheinheiten Esborn, Wengern und die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel an. Auch dieses Mal konnten die Einsatzkräfte nach einer direkten Erkundung keinen Auslösegrund feststellen und brachen den Einsatz nach ca. 30 Minuten ab.

Am Samstag wurde um 11:47 Uhr die Löscheinheit Wengern zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzkräfte unterstützen hier das Rettungsdienstpersonal beim schonenden Transport des Patienten zum bereitstehenden Rettungswagen. Nach 30 Minuten konnten die Einsatzkräfte diesen Einsatz beenden.

