Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Pkw Brand und Brandmeldealarm

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Donnerstag, den 18.12.2025 um 19:26 Uhr zu einem Fahrzeugbrand auf der Grundschötteler Straße in Höhe der Tankstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte der Pkw im Motorraum, und Passanten hatten schon erste Löschversuche mit einem Pulverlöscher durchgeführt. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Feuer gelöscht. Nach den Löschmaßnahmen wurde das Fahrzeug an den Straßenrand geschoben und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte nach 30 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden heute Morgen um 08:27 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Durch die Einsatzleiterin sowie den Angriffstrupp konnte festgestellt werden, dass ein Rauchmelder aufgrund von Reinigungsarbeiten in einer Produktionshalle ausgelöst hatte. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen, und die Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes konnten den Einsatz nach 30 Minuten beenden.

