FW-EN: Wetter - ruhige Weihnachten für die Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel war in den Tagen vor und an Heiligabend mehrfach gefordert. Am Dienstag, den 23.12.25, wurden die Kräfte um 18:35 Uhr zunächst zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Steinkampstraße alarmiert. Da die Person telefonisch nicht erreichbar war, bestand berechtigter Anlass zur Sorge. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte öffnete die Person die Wohnungstür eigenständig, sodass der Rettungsdienst die weitere Betreuung übernehmen konnte und der Einsatz für die Feuerwehr beendet war.

Noch auf der Rückfahrt zum Standort erfolgte um 18:56 Uhr eine weitere Alarmierung zur Unterstützung des Rettungsdienstes in der Uhlandstraße. Dort unterstützten die Kräfte die Besatzung eines Rettungswagens beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Nach Durchführung der Tragehilfe konnte der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet werden.

An Heiligabend, dem 24.12.25, waren die Kräfte der Löscheinheit Grundschöttel erneut gefordert. Um 10:15 Uhr wurden sie zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Vogelsanger Straße alarmiert. Eine Freundin der betroffenen Person hatte sich Sorgen gemacht und richtigerweise die Rettungskräfte verständigt. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür mithilfe eines vorhandenen Zweitschlüssels und übergab die Person an den Rettungsdienst. Der Einsatz war für die Feuerwehr nach rund 35 Minuten beendet.

