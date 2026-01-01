Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr zum Jahreswechsel mehrmals im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots)

Am Dienstag, den 30.12.2025, wurde die Löscheinheit Alt-Wetter um 12:50 Uhr vom Ordnungsamt zur Unterstützung beim Einfangen eines verletzten Schwans alarmiert. Der Einsatzort befand sich in der Friedrichstraße. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich, da eine Autofahrerin das Ordnungsamt bereits erfolgreich unterstützt hatte. Der Einsatz konnte nach rund 20 Minuten beendet werden.

In der Nacht zu Silvester wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter und Volmarstein um 03:33 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Ruhrstraße alarmiert. Ein Taxi war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit der Hinterachse auf einem Bordstein zum Stehen gekommen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug eigenständig und unverletzt verlassen. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Fahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Anschließend wurde die Fahrbahn von Trümmerteilen gereinigt. Nach rund 25 Minuten konnte die Einsatzstelle an die Polizei übergeben werden.

Am Silvestertag kam es für die Feuerwehr Wetter (Ruhr) insgesamt zu drei Einsätzen.

Um 14:21 Uhr wurden die Löscheinheiten Wengern, Esborn sowie Grundschöttel zu einer unklaren Rauchentwicklung im Bereich "Im Blumental" alarmiert. Nach einer umfangreichen Erkundung konnte ein Gartenfeuer als Ursache festgestellt werden. Der Betreiber des Feuers zeigte sich einsichtig und wurde auf sein Fehlverhalten hingewiesen. Der Einsatz konnte nach rund 35 Minuten beendet werden.

Um 18:42 Uhr wurde die Löscheinheit Volmarstein zum Wasserwerk Volmarstein alarmiert. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache eine Parkbank in Brand geraten. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Einsatz des Schnellangriffs abgelöscht. Der Einsatz konnte nach rund 40 Minuten beendet werden.

25 Minuten vor Mitternacht wurde die Löscheinheit Wengern zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Varneystraße alarmiert. Bei einem Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache die Vorderachse gebrochen, wodurch Öl auf die Fahrbahn austrat. Die Verunreinigung wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut und das Fahrzeug an den Fahrbahnrand geschoben. Nach rund 30 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Die Einsatzkräfte begrüßten das neue Jahr somit im Löschgruppenfahrzeug.

Lange konnte das neue Jahr durch die Einsatzkräfte der Löscheinheit Alt-Wetter nicht begrüßt werden. Um 00:13 Uhr wurde die Drehleiter zur Unterstützung bei einem Brandeinsatz in der Berliner Straße in Herdecke alarmiert. Dort war es zu einem Balkonbrand gekommen. Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus Wetter (Ruhr) konnten den Einsatz nach rund 60 Minuten beenden. Für weitere Informationen wird auf die Pressestelle der Feuerwehr Herdecke verwiesen.

Um 01:05 Uhr wurde die Löscheinheit Volmarstein zu einem Kleinbrand in der Von-der-Recke-Straße, Ecke Lothar-Gau-Straße, alarmiert. Dort war der Inhalt eines Mülleimers in Brand geraten. Das Feuer wurde mit einem Schnellangriff abgelöscht. Der Einsatz konnte nach rund 25 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung der Quelle "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell