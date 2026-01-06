PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Dienstag

Wetter (Ruhr) (ots)

Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 11:00 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Breslauer Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Krankentransportfahrzeugs Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit sechs Einsatzkräften durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Gerade am Standort wieder angekommen, wurden der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) sowie die Löscheinheit Alt-Wetter zur Unterstützung bei einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Heinrich-Kamp-Straße alarmiert. Der Pflegedienst hatte die Person nicht erreichen können. Die Wohnungstür wurde gewaltfrei geöffnet, und die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei sowie den Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz endete nach 20 Minuten.

