Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall in Volmarstein - Pkw von Fahrbahn abgekommen

Wetter (Ruhr) (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gerutscht.

Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 16:31 Uhr zur Einsatzstelle alarmiert. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach der Erstversorgung an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Durch die Feuerwehr wurde das Unfallfahrzeug auf auslaufende Betriebsmittel kontrolliert. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde im Anschluss durch den Stadtbetrieb mit Streusalz abgestreut.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte nach 60 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

