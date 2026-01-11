Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Tragehilfe und Fahrzeugbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel war am Wochenende zweimal gefordert.

Zunächst wurde sie am Samstag, den 10.01.26, um 14:24 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Vogelsanger Straße alarmiert. Dort sollte der Rettungsdienst beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Nach Rückmeldung des Notarztes konnte der Einsatz nach sechs Minuten abgebrochen werden.

Weiter ging es heute Morgen um 06:45 Uhr. An der Kreuzung Vogelsanger Straße / Grünwalder Straße sollte ein Müllfahrzeug brennen. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es bei einem großen Streu- und Räumfahrzeug des Stadtbetriebes zu einem Kabelbrand gekommen war, welcher jedoch bereits von selbst erloschen war. Der komplette Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnte keine weitere Feststellung gemacht werden. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde die Einsatzstelle zur Absicherung an die Polizei übergeben. Für die Kräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell