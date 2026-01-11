PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Tragehilfe und Fahrzeugbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel war am Wochenende zweimal gefordert.

Zunächst wurde sie am Samstag, den 10.01.26, um 14:24 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Vogelsanger Straße alarmiert. Dort sollte der Rettungsdienst beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug unterstützt werden. Nach Rückmeldung des Notarztes konnte der Einsatz nach sechs Minuten abgebrochen werden.

Weiter ging es heute Morgen um 06:45 Uhr. An der Kreuzung Vogelsanger Straße / Grünwalder Straße sollte ein Müllfahrzeug brennen. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es bei einem großen Streu- und Räumfahrzeug des Stadtbetriebes zu einem Kabelbrand gekommen war, welcher jedoch bereits von selbst erloschen war. Der komplette Bereich wurde mit der Wärmebildkamera kontrolliert. Hierbei konnte keine weitere Feststellung gemacht werden. Da das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit war, wurde die Einsatzstelle zur Absicherung an die Polizei übergeben. Für die Kräfte der Feuerwehr war der Einsatz nach 20 Minuten beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wetter (Ruhr)
stv. Leiter der Feuerwehr, Pressestelle
Patric Poblotzki
Telefon: 0173-5132151
E-Mail: patric.poblotzki@feuerwehrwetter.de
www.feuerwehrwetter.de

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Wetter (Ruhr) mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Weitere Meldungen: Feuerwehr Wetter (Ruhr)
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 08:01

    FW-EN: Wetter - Unterstützung für den Rettungsdienst am Abend

    Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Alt-Wetter wurde am Donnerstag, dem 08.01.2026, um 20:57 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Gartenstraße alarmiert. Dort benötigten die Besatzung des Rettungswagens und des Notarztwagens Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde durchgeführt, und die Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz nach 45 ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:13

    FW-EN: Wetter - zwei Einsätze am Dienstag

    Wetter (Ruhr) (ots) - Der Tagesdienst der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde um 11:00 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Breslauer Straße alarmiert. Dort benötigte die Besatzung eines Krankentransportfahrzeugs Unterstützung beim schonenden Transport einer Person zum Fahrzeug. Die Tragehilfe wurde mit sechs Einsatzkräften durchgeführt, und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden. Gerade am ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 20:01

    FW-EN: Wetter - Verkehrsunfall in Volmarstein - Pkw von Fahrbahn abgekommen

    Wetter (Ruhr) (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw war von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gerutscht. Die Löscheinheit Volmarstein wurde um 16:31 Uhr zur Einsatzstelle alarmiert. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach der Erstversorgung an den Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren