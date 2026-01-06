PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Gebäudebrand

Heilbronn (ots)

Talheim:

Aus bislang unbekannter Ursache gerät am Dienstagmittag (06.01.2026), gegen 12:45 Uhr, ein Teil des Dachstuhls eines Dreifamilienhauses in der Fleiner Straße in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzten Feuerwehren noch rechtzeitig unter Kontrolle gebracht werden, das Gebäude ist jedoch aktuell teilweise unbewohnbar. Drei Personen wurden durch Rauchgasintoxikationen leicht verletzt. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand ein Gesamtsachschaden in einer Höhe von ca. 250.000 Euro. Die Feuerwehren aus Talheim, Lauffen am Neckar und Heilbronn sowie der Rettungsdienst waren mit 19 Fahrzeugen und 120 Kräften im Einsatz, die Polizei befand sich mit acht Streifen vor Ort. Das Polizeirevier Weinsberg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und steht unter der Telefonnummer 07134/992-0 für sachdienliche Hinweise zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn

