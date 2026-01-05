Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Verkehrsunfälle und Einbruch

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

Landesstraße 1101/Erlenbach: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montagmorgen kam es auf der Landesstraße 1101 (L1101), zwischen Weinsberg und Erlenbach, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 7:20 Uhr von Erlenbach in Richtung Weinsberg unterwegs. Er beabsichtigte an der Einmündung zur Bundesstraße 39 (B39) nach links in Richtung Schemelsbergtunnel abzubiegen. Dabei übersah er offenbar eine entgegenkommende 55-jährige Smart-Fahrerin, die geradeaus in Richtung Erlenbach fuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei der Mercedes die Fahrertür des Smart blockierte. Eine schnell eingreifende Ersthelferin konnte die Fahrerin des Smart zügig aus ihrem Fahrzeug befreien. Die 55-jährige Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Fahrbahn gereinigt werden, weshalb der Streckenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt blieb.

Heilbronn: Wohnungseinbruch in Cäcilienbrunnenstraße - Zeugen gesucht

Zwischen Samstag und Montag drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Cäcilienbrunnenstraße in Heilbronn ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über ein Fenster im 1. Obergeschoss und durchwühlten sämtliche Räume und Schränke. Der genaue Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

A81/Neuenstadt a.K.: Verkehrsunfall auf der Autobahn - Fahrer verletzt sich bei Kollision mit Absperrwand

Am Montagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 81 (A81), bei dem eine Person verletzt wurde und hoher Sachschaden entstand. Ein Toyota-Fahrer war gegen 11:50 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als er vermutlich aufgrund von Ablenkung gegen eine Absperrwand auf dem rechten Fahrstreifen prallte. Der Unfall ereignete sich zwischen der Anschlussstelle Neuenstadt am Kocher und dem Tunnel Hölzern, rund 500 Meter vor dem Parkplatz Sulzrain. Durch die Kollision zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs musste der betroffene Autobahnabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell