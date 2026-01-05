Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mehrere Unfälle auf schneeglatten Straßen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Auto überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Osterburken. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Toyota die Landesstraße 519 von Zimmern kommend in Richtung Adelsheim. In einer Linkskurve kam der Mann, vermutlich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse, mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der Toyota zunächst einen Leitpfosten und überschlug sich im Anschluss im Straßengraben. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer konnte mit Hilfe eines Ersthelfers über die Heckklappe aus dem Auto aussteigen. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Buchen: Zwei Verletzte bei Unfall

Bei einem Unfall am Freitagvormittag wurden bei Buchen zwei Personen verletzt. Gegen 11 Uhr war eine 57-Jährige mit ihrem Seat Cupra auf der Landesstraße 519 von Buchen kommend in Richtung Bötigheim unterwegs, als sie vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Seat geriet ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Mitsubishi eines 82-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kamen neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Mitsubishi-Fahrer sowie dessen 79-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf circa 30.000 Euro geschätzt.

Waldbrunn: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Freitagnachmittag bei Waldbrunn. Gegen 16:45 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem VW Tiguan die Landesstraße 589 von Weißbach kommend in Richtung Lohrbach, als sie, vermutlich aufgrund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der VW schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden VW eines 63-Jährigen. Der 63-Jährige sowie die 21-jährige Beifahrerin im Tiguan wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die junge Frau musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell