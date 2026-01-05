PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Krautheim: Verkehrsunfall aufgrund von Glatteis - Fahrer flüchtet

Am Freitag kam es auf der Landesstraße 1025 bei Krautheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Ford Fiesta kam gegen 19:15 Uhr aufgrund von Glatteis und nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild und landete schließlich im Straßengraben. Nachdem der Fahrer schwankend aus dem Fahrzeug ausgestiegen war, versuchte er, größere Fahrzeugteile einzusammeln und flüchtete dann in Richtung Krautheim. Zeugen konnten den Vorgang beobachten und meldeten ihn der Polizei. Diese konnten den Mann wenig später einer Kontrolle unterziehen. Der 52-jährige Fahrer wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf, ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,3 Promille an. Er musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Öhringen: Unfall mit Rotlichtverstoß - Zwei Fahrzeuge beschädigt

Am Montagmorgen kam es gegen 09:35 Uhr in Öhringen zu einem Unfall an der Kreuzung Schillerstraße/Bahnhofstraße. Eine 34-jährige Fahrerin fuhr mit ihrem VW vermutlich bei Rotlicht in die Kreuzung ein und kollidierte mit einem Nissan, dessen 74-jährige Fahrerin bei grüner Ampel nach links abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Nissan-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 9.000 Euro.

Zweiflingen: PKW überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn

Am Samstag kam es gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1050 bei Zweiflingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 56-jährige Fahrerin geriet aufgrund von Schneeglätte mit ihrem Audi ins Schleudern, fuhr eine Böschung hinauf und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf der Fahrerseite zum Liegen und die Fahrerin musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt. Die L1050 musste für etwa eine Stunde gesperrt werden, um das Fahrzeug zu bergen und die Fahrbahn zu streuen.

