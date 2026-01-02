PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Tresor aus Neckar kann Einbruch zugeordnet werden

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Tresor aus Neckar kann Einbruch zugeordnet werden Am 31. Dezember fanden Magnetangler des Vereins Umwelt- und Gewässerschutz Oberstenfeld im Bereich des Neckarufers in Heilbronn-Böckingen einen verschlossenen Tresor. Kurz vor 14 Uhr wurde der Fund im Bereich der Viehweide dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen gemeldet. Im Inneren des Tresors befanden sich unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Fahrzeugbrief, verschiedene Schlüssel sowie eine Kreditkarte. Der Inhalt wurde gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile kann der Tresor einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Heilbronn aus dem Jahr 2018 zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 13:07

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Lkw in Brand

    Heilbronn (ots) - A6/Ellhofen: Lkw in Brand geraten - Autobahn gesperrt Am Freitagmorgen geriet ein Lkw auf der Autobahn 6 bei Ellhofen in Brand. Gegen 6:45 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Gespann zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Bretzfeld unterwegs, als er einen Schlag wahrnahm und kurz darauf die Zugmaschine zu Rauchen begann. Der Mann konnte sein Fahrzeug noch auf dem ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 13:05

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl aus Pkw

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Creglingen: Handtasche aus Pkw gestohlen - Zeugen gesucht Am Donnerstag wurde auf dem Parkplatz des Ruheforsts "Landhege" in Creglingen eine Handtasche aus einem Subaru gestohlen. Die 61-jährige Fahrzeughalterin parkte ihren Pkw gegen 13 Uhr stellte bei ihrer Rückkehr gegen 13:30 Uhr fest, dass die hintere linke Scheibe eingeschlagen und ihre Tasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 10:57

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Kellerbrand

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht Unbekannte verschafften sich in der Silvesternacht unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am Donnerstag öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Dittmarstraße, durchsuchten sowohl die Erdgeschoss- als auch die Obergeschosswohnung und entwendeten Bargeld. Wer hat im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren