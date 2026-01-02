Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Tresor aus Neckar kann Einbruch zugeordnet werden

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: Tresor aus Neckar kann Einbruch zugeordnet werden Am 31. Dezember fanden Magnetangler des Vereins Umwelt- und Gewässerschutz Oberstenfeld im Bereich des Neckarufers in Heilbronn-Böckingen einen verschlossenen Tresor. Kurz vor 14 Uhr wurde der Fund im Bereich der Viehweide dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen gemeldet. Im Inneren des Tresors befanden sich unter anderem eine Schreckschusspistole, ein Fahrzeugbrief, verschiedene Schlüssel sowie eine Kreditkarte. Der Inhalt wurde gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Mittlerweile kann der Tresor einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in Heilbronn aus dem Jahr 2018 zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell