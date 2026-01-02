PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Kellerbrand

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Silvesternacht unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am Donnerstag öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Dittmarstraße, durchsuchten sowohl die Erdgeschoss- als auch die Obergeschosswohnung und entwendeten Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes in der Alexanderstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie weitere Wertgegenstände gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Donnerstag, 21:15 Uhr, in eine Wohnung in Heilbronn ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terassentür der Wohnung im Drosteweg, durchsuchten das Inventar und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 104 4444 zu melden. Flein: Kellerbrand Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Kellerbrand in Flein. Gegen 16 Uhr geriet ein Trockner in der Waschküche des Hauses in der Straße "Im Köpple" vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die durch die Bewohnerin alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 10:19

    POL-HN: Hohenlohekreis: Hund aus Kocher gerettet und Brände

    Hohenlohekreis (ots) - Künzelsau: Hund aus dem Kocher gerettet Am Donnerstagabend kam es in Künzelsau zu einem tierischen Rettungseinsatz am Kocherufer beim Scheurachshof. Gegen 18:20 Uhr war ein Hund beim Spaziergang mit seinem Frauchen in den Kocher gefallen und konnte sich nicht mehr selbst ans Ufer retten. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten dem Tier rasch helfen und den Hund aus dem Wasser bergen. Verletzt ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:58

    POL-HN: Hohenlohekreis: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

    Heilbronn (ots) - Öhringen: Mann nach Widerstand in Gewahrsam Am frühen Donnerstagmorgen leistete ein Mann in Öhringen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Gegen 3:30 Uhr wurde die Polizei zu einer Ruhestörung zum Probsthof gerufen. Die eingesetzte Streife ermahnte den 26-Jährigen Verantwortlichen zur Ruhe und wollte die Örtlichkeit gerade verlassen, als der Mann mit ...

    mehr
  • 01.01.2026 – 12:57

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Silvesterrakete steckt Hecke in Brand

    Heilbronn (ots) - Aglasterhausen: Heckenbrand durch Silvesterrakete Die Feuerwehr Aglasterhausen musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Heckenbrand ausrücken. Gegen 0:10 Uhr zündete ein Mann in der Uhlandstraße eine Silvesterrakete. Unmittelbar vor dem Start der Rakete fiel wohl die Flasche um in welcher die Rakete zum Abschluss platziert worden war. Daher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren