POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Kellerbrand

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Silvesternacht unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Heilbronn. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6:30 Uhr am Donnerstag öffneten der oder die Täter gewaltsam die Terrassentüre des Gebäudes in der Dittmarstraße, durchsuchten sowohl die Erdgeschoss- als auch die Obergeschosswohnung und entwendeten Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn

Heilbronn: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heilbronn, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Montag, 16 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Türe des Gebäudes in der Alexanderstraße und gelangten so ins Innere. Anschließend wurden die Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld sowie weitere Wertgegenstände gestohlen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruchsdiebstahl gesucht Unbekannte brachen zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Donnerstag, 21:15 Uhr, in eine Wohnung in Heilbronn ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam die Terassentür der Wohnung im Drosteweg, durchsuchten das Inventar und entwendeten Bargeld und Schmuck. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07141 104 4444 zu melden. Flein: Kellerbrand Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Kellerbrand in Flein. Gegen 16 Uhr geriet ein Trockner in der Waschküche des Hauses in der Straße "Im Köpple" vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die durch die Bewohnerin alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden.

