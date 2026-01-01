PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Silvesterrakete steckt Hecke in Brand

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Heckenbrand durch Silvesterrakete

Die Feuerwehr Aglasterhausen musste am frühen Donnerstagmorgen zu einem Heckenbrand ausrücken. Gegen 0:10 Uhr zündete ein Mann in der Uhlandstraße eine Silvesterrakete. Unmittelbar vor dem Start der Rakete fiel wohl die Flasche um in welcher die Rakete zum Abschluss platziert worden war. Daher explodierte das Feuerwerk in der Hecke des Nachbarn und setzte diese in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Der entstandene Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

