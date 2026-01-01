Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Mehrere Brände, Kreuz aus Kirche gestohlen

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unsachgemäß entsorgtes Feuerwerk löst Brand aus

Am frühen Donnerstagmorgen verursachten nicht vollständig abgekühlte Feuerwerksreste einen Brand in Bad Mergentheim. Gegen 2:20 Uhr kam es in einer Restmülltonne im Finkenweg zu einer Rückzündung der darin entsorgten Feuerwerksreste, weshalb die Mülltonne Feuer fing. Die Flammen griffen auf eine weitere Mülltonne, ein danebenstehendes Fahrzeug und den Carport über. Auch die Garage des Nachbarhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Beim Versuch das Feuer selbstständig zu löschen zogen sich zwei Personen Verletzungen zu und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Feuerwehr Bad Mergentheim konnte den Brand schlussendlich löschen. Der Sachschaden wird auf circa 40.000 Euro geschätzt.

Bad Mergentheim-Löffelstelzen: Holzkreuz aus Kirche gestohlen - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person entwendete am Mittwoch das Holzkreuz der katholischen Kirchengemeinde Löffelstelzen. Zwischen 10 Uhr und 17:30 Uhr begab sich der Täter in die Kirche im Pfarrweg und nahm das Kreuz, welches sich auf dem Altar befand, mit. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Kreuzes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Bad Mergentheim-Apfelbach: Zeugen nach Brandstiftung gesucht Die Polizei in Bad Mergentheim sucht nach einer möglichen Brandstiftung am Mittwochabend in Apfelbach Zeugen. Gegen 19:45 Uhr stellte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Sailbergweg einen brennenden Pkw vor dem Anwesen fest. Der daraufhin informierte Besitzer der Mercedes A-Klasse konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vollständig löschen. Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Wer hat am Mittwoch, rund um den Sailbergweg, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07931 54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell