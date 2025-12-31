PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfallflucht in Zimmern

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld-Zimmern: Gartenmauer beschädigt

Die geschlossene Bahnschranke in Grünsfeld-Zimmern veranlasste mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend dazu, ihre Fahrzeuge zu wenden. Darunter waren laut Angaben eines Zeugen auch zwei Lkw. Hierbei soll einer einen weißen und der zweite Lkw einen Holzauflieger gehabt haben. In der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr wurde vermutlich bei einem solchen Wendevorgang in der Vilchbänder Straße eine Steinmauer sowie ein temporär aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren