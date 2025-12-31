Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfallflucht in Zimmern

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld-Zimmern: Gartenmauer beschädigt

Die geschlossene Bahnschranke in Grünsfeld-Zimmern veranlasste mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstagabend dazu, ihre Fahrzeuge zu wenden. Darunter waren laut Angaben eines Zeugen auch zwei Lkw. Hierbei soll einer einen weißen und der zweite Lkw einen Holzauflieger gehabt haben. In der Zeit von 18:15 Uhr bis 19:00 Uhr wurde vermutlich bei einem solchen Wendevorgang in der Vilchbänder Straße eine Steinmauer sowie ein temporär aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 entgegengenommen.

