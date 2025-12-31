Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Schaden durch Graffiti, Randalierer in Gewahrsam, Zeugen nach mutmaßlichem Messerstich gesucht, Tabernakel in Kirche Ziel von Dieben

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich ein Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Uhlandstraße. Am Dienstagabend, zwischen 20:00 Uhr und 22:30 Uhr, entwendete der Unbekannte Bargeld und Schmuck aus der Wohnung. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, entgegen.

Heilbronn: Hoher Schaden durch Graffiti

Mit verschiedenen Tags besprühten Unbekannte die Hausfassade eines Anwesens in der Oststraße in Heilbronn. Bemerkt wurden die Schmierereien am Dienstagvormittag. Das Gebäude wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach besprüht und die Reinigungskosten waren jeweils enorm. Das Polizeirevier Heilbronn sucht Zeugen des Vorfalls. Wer konnte in der Nacht zum Dienstag verdächtige Personen im Bereich der Oststraße in Heilbronn beobachten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 erbeten.

Heilbronn: Randalierer in Gewahrsam genommen

Eine zunächst verbale Streitigkeit am frühen Silvestermorgen in der Obere Neckarstraße in Heilbronn führte gegen 1.15 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nachdem hierbei einer der Beteiligten auf dem Boden lag und der andere auf ihm kniete griffen zwei couragierte Passanten ein und wollten den Streit schlichten. Der 39-jährige Randalierer griff daraufhin die beiden Helfer an und verletzte diese mit einem Faustschlag und einem Kopfstoß, anschließend soll der Mann versucht haben die Beiden mit einem Stuhl anzugreifen was ihm jedoch nicht gelang. Der 39-Jährige wurde im Anschluss von der Polizei in Gewahrsam genommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle. Die Ermittlungen zu den Körperverletzungen dauern an.

Heilbronn: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, Zeugen gesucht

Nach dem Besuch des Eishockeyspiels am Dienstagabend begab sich ein 49-jähriger Mann von der Kolbenschmidt-Arena zu Fuß in Richtung seines Autos welches im Bereich der Turmstraße geparkt war. Auf Höhe der Gerberstraße sollen dem Mann zwei bis drei Personen entgegengekommen sein. Beim Passieren der Personengruppe wurde es dem Mann schwarz vor den Augen und er verspürte einen Schmerz im Bereich des Unterleibs. Weiterhin konnte er an seinem Pkw eine kleine Wunde an seiner Stirn feststellen. Bei einer Inaugenscheinnahme aufgrund der Unterleibsschmerzen wenige Zeit später an seiner Wohnanschrift konnte an der linken Bauchseite des Mannes eine oberflächliche Einstichstelle festgestellt werden woraufhin der Rettungsdienst verständigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann aus der Personengruppe heraus mit einem Messer oder sonstigem spitzen Gegenstand attackiert wurde, ihm dabei schwarz vor Augen wurde und er daher keinerlei Erinnerung mehr an die Geschehnisse hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Aufklärung des Sachverhalts aufgenommen und bittet Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich der Gerberstraße/Turmstraße verdächtige Wahrnehmungen machen konnten um Hinweise unter der Telefonnummer 07131 74790.

Heilbronn-Neckargartach: Katholische Kirche Ziel von Dieben

Zwischen Freitag 26. Dezember und Sonntag, 28. Dezember versuchten Unbekannte das Tabernakel in der Katholischen Kirche Sankt Michael in der Sudentenstraße in Heilbronn-Neckargartach aufzubrechen. Das Tabernakel ist ein kunstvoll gestaltetes, fest verschlossenes Gehäuse für Hostien und sakrale Gegenstände. An dem Tabernakel befanden sich mehrere Wuchtspuren. Das Behältnis konnte jedoch nicht geöffnet werden. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, Telefon 07131 28330, erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell