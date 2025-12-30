Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Ein Verletzter nach Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Schefflenz. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Transporter die Talstraße aus Mittelschefflenz kommend in Richtung Oberschefflenz. Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße geriet der Mann aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer 72-Jährigen. Im Anschluss fuhr der VW-Fahrer ungebremst in den Einmündungsbereich ein und touchierte mit seinem Auto den Mini eines 31-Jährigen, welcher aus Richtung Adelsheim herangefahren kam. Abschließend kollidierte der Transporter mit der Fassade eines Hauses in der Hauptstraße. Der 52-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle weiteren Unfallbeteiligen blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell