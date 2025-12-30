PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall mit Verletztem

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Ein Verletzter nach Unfall

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 27.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag in Schefflenz. Gegen 15:45 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem VW Transporter die Talstraße aus Mittelschefflenz kommend in Richtung Oberschefflenz. Kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße geriet der Mann aus unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Skoda einer 72-Jährigen. Im Anschluss fuhr der VW-Fahrer ungebremst in den Einmündungsbereich ein und touchierte mit seinem Auto den Mini eines 31-Jährigen, welcher aus Richtung Adelsheim herangefahren kam. Abschließend kollidierte der Transporter mit der Fassade eines Hauses in der Hauptstraße. Der 52-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alle weiteren Unfallbeteiligen blieben unverletzt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit mehreren Verletzten

    Heilbronn (ots) - Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bretzfeld. Gegen 13 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der Landesstraße 1089 von Schwabbach in Richtung Rappach unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den heranfahrenden Skoda einer ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 12:55

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch bei Juwelier

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am vergangenen Wochenende versuchte eine unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in Heilbronn einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:30 Uhr, manipulierte der Täter gewaltsam am Schließzylinder der Eingangstüre des Geschäfts in der Karlstraße. Der Versuch die Türe zu öffnen misslang, weshalb das Innere nicht ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:35

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Feuer auf Balkon, Unfallflucht

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Rettungswagenbesatzung verhindert Brandausbreitung Die schnelle Reaktion einer Rettungswagenbesatzung hat am Montagabend den Ausbruch eines Brandes in Bad Mergentheim verhindert. Die Besatzung bemerkte gegen 20:40 Uhr im Vorbeifahren ein offenes Feuer auf einem Balkon in der Boxberger Straße und griff umgehend ein. Nachdem die Notfallsanitäter den Notruf abgesetzt hatten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren