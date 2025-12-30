PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit mehreren Verletzten

Heilbronn (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bretzfeld. Gegen 13 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der Landesstraße 1089 von Schwabbach in Richtung Rappach unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den heranfahrenden Skoda einer 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach rechts abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Beide Fahrzeugführerinnen sowie die 23-jährige Beifahrerin im Skoda zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

  30.12.2025 – 12:55

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Versuchter Einbruch bei Juwelier

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am vergangenen Wochenende versuchte eine unbekannte Person in ein Juweliergeschäft in Heilbronn einzubrechen. Zwischen Samstagabend, 18:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:30 Uhr, manipulierte der Täter gewaltsam am Schließzylinder der Eingangstüre des Geschäfts in der Karlstraße. Der Versuch die Türe zu öffnen misslang, weshalb das Innere nicht ...

    mehr
  30.12.2025 – 09:35

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Feuer auf Balkon, Unfallflucht

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Bad Mergentheim: Rettungswagenbesatzung verhindert Brandausbreitung Die schnelle Reaktion einer Rettungswagenbesatzung hat am Montagabend den Ausbruch eines Brandes in Bad Mergentheim verhindert. Die Besatzung bemerkte gegen 20:40 Uhr im Vorbeifahren ein offenes Feuer auf einem Balkon in der Boxberger Straße und griff umgehend ein. Nachdem die Notfallsanitäter den Notruf abgesetzt hatten, ...

    mehr
  29.12.2025 – 18:03

    POL-HN: POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstensuche

    Heilbronn (ots) - Wittighausen: Fahndung nach vermisster Frau Seit den Mittagsstunden Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, suchte die Polizei im Bereich Wittighausen/Oberwittighausen nach einer vermissten Frau. Die 50-Jährige kehrte um 17.45 Uhr wieder wohlbehalten zu Hause ein. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Heilbronn E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/ Rückfragen bitte an: ...

    mehr
