Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall mit mehreren Verletzten

Heilbronn (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Bretzfeld. Gegen 13 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem Seat auf der Landesstraße 1089 von Schwabbach in Richtung Rappach unterwegs und wollte an der Autobahnauffahrt nach links in Richtung Heilbronn abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah sie vermutlich den heranfahrenden Skoda einer 19-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda nach rechts abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Beide Fahrzeugführerinnen sowie die 23-jährige Beifahrerin im Skoda zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden in Krankenhäuser gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell