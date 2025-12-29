PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstensuche

Heilbronn (ots)

Wittighausen: Fahndung nach vermisster Frau

Seit den Mittagsstunden Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, suchte die Polizei im Bereich Wittighausen/Oberwittighausen nach einer vermissten Frau. Die 50-Jährige kehrte um 17.45 Uhr wieder wohlbehalten zu Hause ein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

