POL-HN: POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstensuche

Heilbronn (ots) - Ilsfeld-Schozach: Mutmaßlich defekter Akku führt zu Kellerbrand Am Montagmittag, gegen 12:25 Uhr, kam es in der Ilsfelder Straße (Kreisstraße 2083) in Ilsfeld-Schozach zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Die zwei Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Gegen 13:30 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand vollständig gelöscht. Die Ortsdurchfahrt musste für die ...

