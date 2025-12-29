POL-HN: POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Vermisstensuche
Heilbronn (ots)
Wittighausen: Fahndung nach vermisster Frau
Seit den Mittagsstunden Montagmittag, gegen 11:30 Uhr, suchte die Polizei im Bereich Wittighausen/Oberwittighausen nach einer vermissten Frau. Die 50-Jährige kehrte um 17.45 Uhr wieder wohlbehalten zu Hause ein.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/
