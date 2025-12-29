Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Unfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend, 20 Uhr und Sonntagmorgen, 11:30 Uhr, kam es auf dem Markplatz in Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach bisherigen Kenntnissen parkte jemand einen VW Caddy neben einem bereits abgestellten Mercedes und kollidierte dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit seiner rechten Fahrzeugfront mit der Fahrertür des Mercedes. Im Anschluss ließ der Fahrer des VW sein Fahrzeug am Unfallort zurück und entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Unfallstelle. Der Pkw war bei Eintreffen der Polizei unverschlossen, der Fahrzeugschlüssel steckte im Zündschloss. Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnte ein Tatverdächtiger im Nahbereich festgestellt werden. Der 70-Jährige gab an, sein Fahrzeug bereits am Vortag um 17:00 Uhr in der Virtyallee abgestellt zu haben und von dem Unfall keine Kenntnis zu haben. Weiter sagte er sein Fahrzeug sei vermutlich in der Nacht entwendet worden. Aufgrund widersprüchlicher Angaben hält die Polizei es für möglich, dass der 70-Jährige kurz zuvor selbst gefahren sei, weitere Hinweise hierfür liegen aktuell jedoch noch nicht vor. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

