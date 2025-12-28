Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Rauchentwicklung, Unfälle, betrunkene Autofahrer, versuchte Brandstiftung

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Wohnungseinbrüche

Eppingen-Mühlbach:

In der Ringstraße in Eppingen-Mühlbach hebelte ein Unbekannter zwischen dem 23. und dem 26. Dezember die rückwärtig gelegene Balkontür eines Einfamilienhauses auf. Bislang ist nicht bekannt, was alles aus dem Haus entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, entgegen.

Flein:

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 2 Uhr, stiegen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Samtrotweg in Flein ein. Durch das gewaltsame Öffnen einer Terassentür verschafften sich die Unbekannten Zutritt und durchwühlten im Inneren mehrere Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Auch in der Heilbronner Straße drangen Unbekannte in ein Wohnobjekt ein. Zwischen Heiligabend und Samstag, 27. Dezember, wüteten die Tatverdächtigen in der Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe. Mutmaßlich wurde bei diesem Einbruch Werkzeug benutzt, welches nicht geräuscharm verwendet werden kann. Die Polizei in Weinsberg bittet Zeugen in beiden Fällen um Hinweise. Diese werden unter der Telefonnummer 07134 992-0 entgegengenommen.

Bad Rappenau-Fürfeld:

Genau lässt sich ein Einbruch im Heuchelbergring in Fürfeld zeitlich nicht eingrenzen. Entdeckt wurde die Tat am 27. Dezember. Über ein Fenster an der Gebäuderückseite drangen die Unbekannten in das Wohnobjekt ein und durchwühlten Schränke und Schubladen. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier in Eppingen zu melden.

Flein: Rauchentwicklung im Gemeindehaus

Rauch aus dem Keller des Gemeindehauses in der Kellergasse in Flein zwang die Feuerwehr am Samstagmorgen gegen 11:30 Uhr zu einem kurzen Löscheinsatz. Vermutlich hatte sich das Innere einer Restmülltonne entzündet. Es befanden sich keine Personen im Gemeindehaus, sodass niemand verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

Untergruppenbach/Abstatt: Verkehrsunfall im dichten Verkehr

Auf der Autobahn 81 von Stuttgart in Richtung Heilbronn kam es am Samstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Ilsfeld und Untergruppenbach zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zunächst musste der Fahrer eines Skodas auf dem linken Fahrstreifen verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Verkehr, sodass dessen Fahrgeschwindigkeit bereits vor dem Bremsvorgang gering war. Der Fahrer eines Polos erkannte den Bremsvorgang offenbar zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er versuchte, nach rechts auf den mittleren Fahrstreifen zu wechseln, kollidierte hierbei jedoch mit seinem Fahrzeugspiegel mit der rechten Fahrzeugseite des Skodas. Der Fahrer eines VW T-Roc, der sich mit seinem Auto ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen befand, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Drei Insassen des T-Rocs wurden hierbei leicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Ilsfeld war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle, ebenfalls drei Rettungswagenbesatzungen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf knapp 50.000 Euro geschätzt. Sowohl der Skoda als auch der T-Roc waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn-Frankenbach: Unbekannte versuchen Müll anzuzünden

In der Nacht zum Samstag, zwischen 1 Uhr und 9 Uhr, versuchten Unbekannte Müll vor einer Gaststätte in der Speyerer Straße zu entzünden, den sie mutmaßlich selbst dort verteilt hatten. Die Mülltonne wurde vor der Bar umgekippt, der Müll verteilt. Zudem wurde eine Lichterkette heruntergerissen und der Aushang der Lokalität mit einem spitzen Gegenstand durchstochen. Am Gebäude entstand durch das Feuer eine leichte Beschädigung an einem Türblatt. Zeugenhinweise werden durch das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060 entgegengenommen.

Bad Rappenau: Mit 2,5 Promille unterwegs

2,56 Promille zeigte das Atemalkoholtestgerät der Eppinger Polizei am Freitagabend, gegen 20 Uhr, auf dem Gelände des Autohofs im Buchäcker Ring in Bad Rappenau bei der Kontrolle eines 49-jährigen Polo-Fahrers an. Zuvor soll der Mann von Babstadt über Treschklingen und Fürfeld bis zur Rastanlage gefahren sein. Hierbei soll der Wagen mehrfach auf die Gegenfahrbahn und in den Grünstreifen gekommen sein. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Betrunken unterwegs

Am Samstagmorgen, gegen 2 Uhr, wurde der Polizei ein auffälliges Fahrzeug aus dem Bereich der Beethovenstraße in Heilbronn gemeldet. Teilweise soll der Fahrer entgegen von Einbahnstraßen und auch sonst sehr unsicher gefahren sein. Grund hierfür könnten die knapp 2,4 Promille Alkohol gewesen sein, die der Fahrer bei seiner Kontrolle intus hatte. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. In der Nacht zum Sonntag, gegen halb eins morgens, wurde der Polizei ein Daimler-Benz Sprinter gemeldet, der im Bereich der Allee immer wieder stark abbremsen und dann wieder beschleunigen würde. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf Anhaltesignale der eintreffenden Polizei, konnte jedoch schlussendlich zum Anhalten seines Fahrzeugs gebracht werden. Der Fahrer konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten und auch keinen Atemalkoholtest durchführen. Vor einer Blutentnahme und dem Verlust seines Führerscheins konnte ihn dies jedoch nicht bewahren.

Neckarwestheim: Vereiste Scheibe als Unfallursache

Am Samstagmorgen kollidierte der Fahrer eines Daimlers mit einem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug auf der Weinstraße in Neckarwestheim. Gegen 8:45 Uhr soll der Fahrer des Mercedes zunächst auf den stehenden Skoda aufgefahren, anschließend wenige Meter weiter seinen Wagen gewendet haben und zur Unfallstelle zurückgefahren sein. Nach dem Betrachten des Schadens verließ der Mann die Unfallstelle, um wenige Minuten später mit einem anderen Auto wiederzukommen. Im Gegensatz zum Unfallfahrzeug waren an diesem die Scheiben frei von Eis. Was er nicht wusste: Zeugen hatten den Unfall bereits beobachtet und gemeldet. Auf den Mann warten nun Anzeigen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Bad Rappenau/Autobahn 6: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am ersten Weihnachtsfeiertag ereignete sich auf der Autobahn 6, Fahrtrichtung Mannheim, an der Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau ein Verkehrsunfall. Gegen 13:30 Uhr versuchte der Fahrer eines Audi Q5 an der Anschlussstelle die Ausfahrt zu nehmen. Offenbar versuchte er dies im letzten Moment. Hierbei wollte sich der 27-jährige Fahrer zunächst hinter einem VW Golf einfädeln, was ihm aufgrund seiner Fahrgeschwindigkeit misslang, sodass er versuchte, nach rechts auf den Seitenstreifen auszuweichen. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge und im weiteren Verlauf fuhr der Audi noch gegen die Leitplanke und weitere Verkehrszeichen. Bislang ist unklar, wie der 27-Jährige mit seinem Audi Q5 auf der Durchfahrtsfahrbahn der A6 unterwegs war. Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten des Mannes vor seinem Abfahrversuch machen können, werden darum gebeten, sich beim Verkehrsdienst in Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

