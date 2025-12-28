Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheit im Verkehr, Glätteunfall

Öhringen (ots)

Öhringen: Alkoholisiert mit dem Pkw unterwegs

Am Samstagabend, gegen 23 Uhr, fuhr ein Mann mit seinem Subaru die Schillerstraße in Öhringen entlang. Nachdem der Fahrer offenbar eine Polizeistreife erkannte, bog er schnell in den Haagweg und von dort in das Parkhaus eines Supermarkts. Dort konnte er jedoch einer Kontrolle unterzogen werden. Der Grund für sein Verhalten lag mutmaßlich an seiner Alkoholisierung von knapp 1,2 Promille. Die Folgen waren eine Blutprobe und der Verlust seines Führerscheins.

Öhringen: Glätte auf der Brücke - Unfall

Vermutlich aufgrund von Glätte verlor ein 20-Jähriger in der Nacht zum Samstag auf der Brücke beim Holbeinring in der Stöllerbachallee die Kontrolle über seinen BMW und kollidierte mit dem Brückengeländer. Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch seine Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Die Schäden an Brücke und Pkw werden auf circa 15.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.

