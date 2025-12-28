Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl aus Umkleidespint, Heckenbrand, Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Umkleidespint aufgebrochen

Ein Spint im Umkleideraum einer Therme im Erlenbachweg war am Samstagnachmittag Ziel von Unbekannten. Zwischen 17 Uhr und 22 Uhr wurde aus dem Spint eine Umhängetasche samt Geldbörse der Geschädigten entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, entgegen.

Weikersheim: Hecke geriet in Brand

Die Hitze eines Grills entfachte am Samstagabend einen kleinen Heckenbrand in Laudenbach. Offenbar war Funkenflug für das Entzünden der Hecke verantwortlich. Ein erster Versuch seitens des Betroffenen, die Hecke selbst zu löschen, scheiterte, weshalb die Feuerwehren aus Weikersheim und Laudenbach zur Brandstelle in die Steinäckerstraße ausrückten. Der Sachschaden an der Hecke ist gering. Möglicherweise wurde jedoch auch ein hinter der Hecke geparkter Pkw beschädigt. Die Feuerwehren waren mit 45 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

Boxberg: Unfall mit Sachschaden

Der Fahrer eines Audi A5 fuhr am Freitagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, von Buch in Richtung Kupprichhausen und wollte dann nach links auf die Autobahn in Richtung Heilbronn abbiegen. Hierbei missachtete der Fahrer offenbar die Vorfahrt eines von Kupprichhausen in Richtung Buch fahrenden Daimler. Dessen Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

