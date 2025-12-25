Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Randalierer in Kirche, Feuerwehreinsatz in Heilbronns Innenstadt, Polizeireiter in Brackenheim, Betrunkener in Bad Rappenau gestoppt

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Wohnungs- und Gaststätteneinbrüche

In Flein verschafften sich Unbekannte zwischen Montag, 22. Dezember und Dienstag, 23. Dezember, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Martin-Maier-Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Zeugenhinweise ergehen an das Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134/9920.

Heilbronn: Zwischen Donnerstag, 18.12.2025 und Dienstag 23.12.2025 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Siebenussbaumstraße in Heilbronn. Dort wurden alle Räumlichkeiten abgesucht. Derzeit ist noch unklar, was entwendet wurde. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Heilbronn 07131 74790 erbeten.

Leingarten: Bei einem Einbruch in der Parkstraße am Dienstagabend wurde der Tatverdächtige durch die Bewohnerin überrascht. Innerhalb weniger Minuten, von 17:15 Uhr bis 17:25 Uhr, gelang es dem Unbekannten dennoch durch das Aufhebeln der Terassentür ins Erdgeschoss zu gelangen und Bargeld und Schmuck zu entwenden. Nachdem die Bewohnerin ihre Haustür aufschloss, flüchtete der Einbrecher. Zeugenhinweis werden an das Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, erbeten.

Neckarsulm: In Neckarsulm haben Unbekannte am Dienstagabend, zwischen 17 Uhr und 22:50 Uhr, Bargeld und Schmuck bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilbronner Straße entwendet. Zutritt verschafften sie sich durch das Aufhebeln der Wohnungstür. Zeugenhinweise ergehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Heilbronn: Zwischen Dienstagmorgen, 4:30 Uhr und Dienstagabend, 19 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Gaststätte in der Goppelstraße. Hierzu brachen sie die Hintertür der Lokalität auf. Im Inneren wurden Spielautomaten aufgebrochen und eine bislang unbekannte Menge an Bargeld entwendet. Zeugenhinweise ergehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790.

Heilbronn-Böckingen: Am Mittwoch, zwischen 12:30 Uhr und 20:35 Uhr, nutzten Unbekannte die Abwesenheit der Bewohner einer Erdgeschosswohnung in der Hanselmannstraße aus, um über einen Balkon in die Wohnung einzudringen. Hierzu hebelten sie die Balkontür auf. Es wurde Schmuck entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, erbeten.

Heilbronn: Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Innenstadt

Ein beschädigtes Mobiltelefon sorgte am Dienstagabend, gegen 21 Uhr, zu einer kurzzeitigen Rauchentwicklung in einem Drogeriemarkt in der Heilbronner Kaiserstraße. Es kam zu keinem Sachschaden. Offenbar war einer Mitarbeiterin beim Entsorgen von Papier das Telefon aus der Jacke gefallen und durch die Beschädigung leicht geschmort. Die Feuerwehr Heilbronn war mit 30 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Brackenheim: Polizeireiter sorgten für Sicherheit

Am Dienstag waren Polizeireiter in der Brackenheimer Innenstadt unterwegs. Zwischen 10:30 Uhr und 12:30 Uhr führten die Einsatzkräfte mehrere Gespräche mit den Brackenheimer Bürgern. Diese begrüßten die Maßnahmen der Polizei zur Stärkung der Sicherheit in der Innenstadt.

Gundelsheim: Störer aus Kirche verbracht

Unschöne Szenen spielten sich am Mittwochabend, gegen 22 Uhr, in der katholischen Kirche in Gundelsheim ab. Während des abendlichen Weihnachtsgottesdienstes soll ein betrunkener Mann herumgeschrien und Gottesdienstbesucher angegangen haben. Ein sich beim Gottesdienst befindlicher Polizeibeamter entfernte den Randalierer zusammen mit einem couragierten Kirchenbesucher aus den Räumlichkeiten und übergab ihn einer alarmierten Polizeistreife. Zunächst wurde der Mann, der circa 1,8 Promille aufwies und sich zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte, an seine Anschrift verbracht und dort Mitbewohnern übergeben. Da er mit diesen in der Folge massiv in Streit geriet, durfte er den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Die Ermittlungen zu den Vorfällen in der Kirche dauern an.

Gundelsheim/Bad Rappenau: Betrunkener mit knapp zwei Promille gestoppt

Von Gundelsheim bis nach Bad Rappenau führte die Fahrt eines Audi A6, bevor dessen Fahrer durch die Polizei in der Raiffeisenstraße in Bad Rappenau gestoppt werden konnte. Zeugen meldeten gegen 23:20 Uhr die unsichere Fahrweise des Mannes, der zeitweise auch den Gegenverkehr massiv gefährdet hatte. Seine Fahrtstrecke führte von Obergriesheim nach Gundelsheim und zunächst auf der B27 Richtung Mosbach. Dort sollen Mitfahrer aus dem Auto gestiegen, der Fahrer eine Kehrtwende gemacht und anschließend über Neckarmühlbach nach Heinsheim, Zimmerhof und schließlich nach Bad Rappenau gefahren sein. Bei der Kontrolle des stark alkoholisierten Fahrers stellte sich heraus, dass dieser über keinen Führerschein verfügt. Dieser wurde ihm bereits im Oktober wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entzogen. 1,84 Promille zeigte der Atemalkoholtest an. Die Folge war eine Blutentnahme und eine erneute Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch rauschbedingte Fahruntüchtigkeit. Gefährdete Autofahrer werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

