Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Trunkenheitsfahrt

Tauberbischofsheim (ots)

Tauberbischofsheim: Ein zweites Mal betrunken auf dem Fahrrad erwischt

Am Dienstagmorgen kam es zu einer Trunkenheitsfahrt in Tauberbischofsheim. Ein 42-Jähriger war kurz vor 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg von Impfingen nach Tauberbischofsheim auf der Tauberseite unterwegs. Die Polizei konnte von der Bundesstraße 290 sehen, wie der Fahrradfahrer Schlangenlinien fuhr und den gesamten Radweg für sich beanspruchte. Bei anschließender Kontrolle wurde mit dem 42-Jährigen ein Alkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Er musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und sein Fahrrad wurde sichergestellt. Der Radfahrer war der Polizei nicht fremd, da er bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag betrunken auf dem Rad unterwegs war, hier hatte er einen Wert von über 1,6 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell